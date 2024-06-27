Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih ne zaman?
Mike Tyson-Jake Paul maçının yapılacağı tarih, tüm dövüş sporu takipçilerinin gündeminde yer almaya başladı. 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanan Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler maçın oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih ne zaman?
Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber Jake Paul maçı için geri sayım sürüyor. Daha önce 20 Temmuz'da yapılması planlanan boks maçı, Mike Tyson'ın açıklaması sonrasında ertelendi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih ne zaman?
MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak. Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.
MİKE TYSON- JAKE PAUL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
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