Emekliler dikkat... Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! İşte SSK, Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödenme tarihi...

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:52

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:54

Emekli ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 10 Haziran ile 14 Haziran arasında hesaplara yatacak. Her yıl iki kez bayramdan önceki günlerde verilen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Işıkhan, X'den yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanacak.