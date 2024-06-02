Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Haziran ayının ilk haftasının başlaması ile hız kazandı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.
Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
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