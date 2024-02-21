Aile hekimine saldıran 3 kişiye 7 yıl 6'şar ay hapis

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile hekimi Ekin Hürel Günay’a hastanede yaşadıkları tartışma sonrasında ekmek almak için durduğu fırının önünde sopalarla saldıran üç kişi hakkında 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:23
Aile hekimine saldıran 3 kişiye 7 yıl 6'şar ay hapis
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası “beyaz kod” veren aile hekimi Ekin Hürel Günay’ı olaydan yaklaşık 1,5- 2 ay sonra sopayla darp ettikleri gerekçesiyle haklarında “kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan açılan davanın karar duruşması bugün 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar duruşmasının ardından mahkeme heyeti tarafından zanlılar hakkında her birine 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Doktor Ekin Hürel Günay'ın katılmadığı karar duruşması sonrası açıklama yapan Ekin Hürel Gürel'in avukatı Mithat Kara, “Mahkemenin kararı takdir ederken alt sınırdan uzaklaşıp sanıkların cezalandırılmasını da ağırlaştırıcı hükümler uygulaması bizler açısından olumlu bir gelişmeydi” dedi.

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Kara açıklamasında şunları söyledi:

“Torbalı'da aile hekimi olarak görev yapan doktor Ekin Hürel Günay, üç kişinin saldırısına uğramıştı geçtiğimiz dönemde. Aslında hunharca bir saldırıydı. Ölümlü hekim olguları sonrası belki de en ağır vaka olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün yargılama sona erdi. Üç sanığın yani hekimi sopalarla darp eden tekmelerle darp eden üç sanığın her birisini ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkemenin kararı takdir ederken alt sınırdan uzaklaşarak sanıkların cezalandırılmasını da ağırlaştırıcı hükümler uygulaması bizler açısından olumlu bir gelişmeydi. Bunun diğer dosyalarımız açısından da emsal olmasına umut ediyoruz çünkü gerçekten kamuoyu vicdanını yaralayan bir olaydı. Sağlıkta şiddet olguları son dönemde gerçekten çok attı. Artık hekimlerin meslekten bezmesine istifa etmesine neden oldu. Doktor Ekin de şiddet olayı sonrası kamu görevinden istifa eden hekimlerden birisiydi. Şiddetin son bulması için tabii çok ciddi çok kapsamlı önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemlerden birisi de tabii ki caydırıcı yaptırımların uygulanması ve ağır cezaların uygulanması. Bugünkü kararın buna bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun dışında şiddetin önlenmesi için yasal çözümler üretilmelidir, sadece cezalar yeterli değildir”

“NEDEN BU ÖFKE, NEDEN BU ŞİDDET”

Öte yandan aile hekimi Ekin Hürel Günay, olayın ardından İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına katılıp “Biz hekimler biz sağlık çalışanları sizlerden biriyiz. Sizlerin evlatları, çocukları, torunları, yan komşularınız. Bayramda elinizi öpen, bayramda şeker isteyen çocuklarımız. Neden bu öfke, neden bu şiddet. Evlatlarınızı incitmeyin, bizleri kırmayın. Birbirimizi sevelim” diye konuşmuştu.


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