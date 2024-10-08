Aile hekimleri bu kez hakları için haftaya siyah başladı: 'Dayatma bir sisteme boyun eğmeyeceğiz'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:49

AHEF, sağlıkta şiddete karşı caydırıcı önlemler getirilinceye kadar yapmayı planladıkları “karalar bağladık” eylemlerini 8 haftadır her pazartesi sürdürüyor. Hekimler, bu kez Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleri için hazırladığı yönetmelik için siyahlar giydi.

Aile hekimleri, matematik problemi şeklinde ibarelere yer verilen yönetmelikte hekimlere verilen maaş cezaları nedeniyle haftaya “karalar bağlayarak” başladı. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, “Bu yönetmelik, birinci basamak sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde sekteye uğratacak türden. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu nedenle haftaya ‘siyah’ giyerek başladık ve 12 Ekim’de Ankara’da bir basın açıklaması yapacağız. 19 Ekim’de de Ankara’da büyük bir ‘Aile Hekimliği Mitingi’ gerçekleştireceğiz” dedi. Her fırsatta birinci basamağın hakkının yenmeye çalışıldığına ve özverilerinin farkına varılmadığına dikkat çeken Nehir, “Bizim için; sızdırılan bu aile hekimliği yönetmelik taslağı kan dondurucu bir etki yarattı. Aile hekimlerinin haklarının karmakarışık ve bir mantığa dayanmayan matematiksel formüllerle ifade edildiği bir yönetmeliği kabul etmiyoruz. Emeğimizin ve her hizmetimizin bir oran üzerinden ücretlendirildiği dayatma bir sisteme boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BAKAN RANDEVU BİLE VERMİYOR"

Nehir, “Hiç emek sınıflandırılır mı? Kaç kere Sağlık Bakanlığı’na ‘Birlikte konuşalım, bizi önce bir dinleyin. Zorluklarımızın, mücadelelerimizin farkına varın’ dedik ama görüşme için randevu bile vermediler. Şimdi de algılarını kapatmış, tamamen kendi dayattıkları bir sistemi oturtmaya çalışıyorlar. Biz bunda yokuz” dedi. Yönetmelik düzeltilene kadar da mücadelelerini sosyal medya, basın açıklamaları ve mitingler ile sürdüreceklerinin altını çizen Nehir, “Aile hekimliği sistemi her yeni bakanın keyfine göre ve sık sık değişen yönetmeliklerle yapboz tahtasına döndü. Performans baskısı ve tehdidi ile hekimler mesleğinden soğutan bir noktaya getirildi” değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİDDETE GÖZ YUMULUYOR"

Nehir, “Doktorluk büyük fedakarlıklar isteyen, gönül işi bir meslektir evet ama bizim de ailelerimiz, geçim sıkıntımız olduğu unutulmamalı. Hekimin işi, insan hayatı. Sürekli hak, hukuk ve geçim düşünen bir hekim nasıl sağlıklı bir hizmet sunabilir. Tüm bunlara ek olarak bir de hasta hekim ilişkilerini bozan uygulamalarla hekimlerin şiddete uğramasına göz yumuluyor. Artık yeter. Örneğin kendisine başvurmayan hasta için hekimler cezalandırılamaz, maaşları kesilemez” dedi.