Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:54

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, 5-7 Kasım tarihleri arasında iş bırakma kararı alarak üç günlük bir greve başladı. Peki, Aile hekimleri bugün kapalı mı? Aile hekimleri neden iş bırakıyor?

AİLE HEKİMLERİ NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Türkiye genelinde aile hekimleri Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne karşı tepki göstererek 3 gün süre ile grev yapma kararı aldılar. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği , 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere üç günlük iş bırakma kararı aldı.