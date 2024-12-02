Aile hekimleri bugünden itibaren beş gün boyunca iş bırakıyor: ‘Eziyet’e karşı eylem

Aile hekimleri; belirsiz sözleşme koşulları, düşük hak edişler ve performansa dayalı ödemeleri içeren “eziyet yönetmeliği”ne karşı eylemlerini sürdürüyor.

Aile hekimleri bugünden itibaren beş gün boyunca iş bırakıyor: ‘Eziyet’e karşı eylem
Abone Ol google-news
Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Aile hekimlerinin 1 Kasım’da yürürlüğe konan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” protestosu sürüyor. Hekimler “eziyet yönetmeliği” olarak isimlendirdiği yönetmeliğe karşı geçen ayın başında, 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı almışlardı. Hekimler bu kez 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakacak.

Yönetmelik, aile hekimlerinin sözleşme yenileme koşullarını belirsizleştirirken tavan nüfusun düşürülmesi ve hasta başına ödemelerde kesintilere neden olacak yeni puan sistemlerini de beraberinde getiriyor. Koruyucu hekimlik uygulamalarını ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek yapısal bir değişiklik bekleyen hekimler; aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından sağlanması ve merkezlerin sayısının hekim başına iki bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması, nitelikli bir sağlık hizmeti için yeterli zaman ve olanakların tanınması, kadrosuz çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçiş gibi konularda isteklerini dile getiriyor.


Etiketler: #Aile Hekimleri #aile hekimliği #Çalışan

İlgili Haberler

Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakacak: 'Meslektaşlarımız, vatandaş ve ülke sağlığının geleceği için...'

Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakacak: 'Meslektaşlarımız, vatandaş ve ülke sağlığının geleceği için...'
Armağan Çağlayan'ın acı günü: Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Armağan Çağlayan'ın acı günü: Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
Etik, tıp ahlakı ve hekimlik - Op. Dr. Murat Molu

Etik, tıp ahlakı ve hekimlik - Op. Dr. Murat Molu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler