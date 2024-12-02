Aile hekimleri bugünden itibaren beş gün boyunca iş bırakıyor: ‘Eziyet’e karşı eylem

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Aile hekimlerinin 1 Kasım’da yürürlüğe konan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” protestosu sürüyor. Hekimler “eziyet yönetmeliği” olarak isimlendirdiği yönetmeliğe karşı geçen ayın başında, 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı almışlardı. Hekimler bu kez 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakacak.

Yönetmelik, aile hekimlerinin sözleşme yenileme koşullarını belirsizleştirirken tavan nüfusun düşürülmesi ve hasta başına ödemelerde kesintilere neden olacak yeni puan sistemlerini de beraberinde getiriyor. Koruyucu hekimlik uygulamalarını ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirecek yapısal bir değişiklik bekleyen hekimler; aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından sağlanması ve merkezlerin sayısının hekim başına iki bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması, nitelikli bir sağlık hizmeti için yeterli zaman ve olanakların tanınması, kadrosuz çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçiş gibi konularda isteklerini dile getiriyor.