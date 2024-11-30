Armağan Çağlayan'ın acı günü: Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:40

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt 59 yaşında hayatını kaybetti.

Çocukluk arkadaşı Dr. Bozkurt'un vefat haberiyle sarsılan yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi’nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım.

"SAĞLIKLI BESLENEN, SİGARA İÇMEYEN İSMAİL"

Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti.zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin …