Aile hekimleri iş bıraktı: 'Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz'

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:11

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. İş bırakma eylemi iki gün sürecek. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık-Sen, Tabip-Sen ve Türk Sağlık-Sen ile çok sayıda sendikanın çağrısıyla İstanbul'daki açıklama Zeytinburnu'nda yapıldı.

“SAYIN BAKAN SİZ HİÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GÖRDÜNÜZ MÜ”

“Sayın bakan, siz hiç aile sağlığı merkezi gördünüz mü”, “Artan ceza puanları, azalan maaşlar”, “Pandeminin ödülü ceza mı oldu” ve “Yüzde 30 ödenek zammı, yüzde 200 gerçek artışı karşılar mı” yazılı dövizler taşıyan hekimler, “Gün gelecek, devran dönecek. Şiddete göz yuman hesap verecek”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Sağlıkçılar adına yapılan açıklamayı, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir okudu. Özşehir, şunları söyledi:

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM İLE BİRLİKTE VERİLEN SÖZLER UNUTULDU

“Aile hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri ve tüm sağlık paydaşları ile birlikte son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığı, halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi, fahiş artan elektrik, doğal gaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir. Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerin hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile negatif performansa dayalı angaryalar artırılarak aile hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri değersizleştirilmiştir. Sayın Sağlık Bakanı; asgari ücrete yakın hak ediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan aile hekimleri, son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim sizlerin eseridir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz.

LİYAKATLİ İDARECİLERİ MUMLA ARIYORUZ

Günübirlik politikalara alet edilmiş aile hekimliği sistemi sanrı ve hezeyanlarla idare edilmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemesiyle yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde moral ve motivasyonumuz yok edilmiş, sözleşme feshi baskısı altında hizmet sunmamız istenmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerine uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkari, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde, anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak tabiri caiz ise ‘cadı avı’ başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir. Liyakatli idarecileri mumla arıyoruz. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu ceza yönetmeliğini istemiyoruz.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARTILMALI

Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları, her gün dozu artan şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Artırılmış cezalarla etkin sağlıkta şiddet yasası çıkartılmalı, adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları, şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız.

ADİL, DEMOKRATİK, İNSANCA BİR ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ

Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği, sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler, ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması, sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız. Bizler, sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz. Bebek ve erişkin aşılama; bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık ancak biz sağlık çalışanları olarak, aldığımız eğitimlerin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz. Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.

“HAK ETTİĞİMİZ BİR EMEKLİLİK YAŞAMI İSTİYORUZ”

Dr. Senem Özşehir, aile hekimlerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

- “Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.

- 30 Haziran 2021 tarihli Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

- Aile hekimleri ve aile sağlığı ebe ve hemşireleri olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz.

- Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz.”

“YENİ BİR KANUNA İHTİYACIMIZ VAR”

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer de basın açıklamasında söz alarak talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Özer, şunları söyledi:

“Bu aymazlık, vurdumduymazlık, kör olmak devam ettiği sürece biz daha bu meydanlarda çok toplanırız. Biz, burada olmak istemiyoruz. Bakanlığın uygulamaları bizi buraya getirmek zorunda bırakıyor. Biz, iş bırakmak istemiyoruz, aile sağlığı merkezinde olmak istiyoruz. Şov çok gördük. Meclis’te herkes alkışladı, bütün vekiller, ama şiddeti engelleyecek bir kanun çıkarmadılar. Sadece şov ve algı çıkardılar. Yeni bir kanuna ihtiyacımız var. Şiddete uğruyoruz, mobbinge uğruyoruz biz. Her şey yolunda giderken pandemide biz, hiçbir aile hekimliğinin, dünyadaki çok azının, Avrupa’nın hiç yapmadığı Covid-19 aşılarını yaptık. Üç senede yapılması gereken okul aşılarını yaptık. Angaryalarla uğraştık, hizmeti hiç bölmedik. Peki bize ödül olarak ne geldi? Covid olanların parası kesildi. ‘Ek ödeme veriyoruz’ dediniz, vermediniz. Biz istemedik. Bizim isteğimiz sadece hak edişlerde ve cari ödeneklerde düzeltmeydi. Yapmadınız. Biz, bu aymazlık, vurdumduymazlık, akıl dışılık devam ederse hep bu meydanlarda olacağız. Bu ay 2 gün, bir dahaki ay 3 gün, artarak devam ettireceğiz.”