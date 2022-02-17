Merkez Bankası rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 11 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 515 milyon dolar düşüşle 15.82 milyar dolara geriledi.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere baktığı döviz satışlarıyla bir ay önce 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.
Rezervler daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yaklaşık 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının yarısının TCMB hesaplarına geçmesi ve ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı gibi adımlar Merkez Bankası rezervlerinin kısmen toparlanmasını sağladı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ
Buna göre, 11 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 600 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Şubat'ta 75 milyar 716 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ ARTTI
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara çıktı.
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