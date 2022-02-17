Piyasalarda gözler Merkez Bankası kararına çevrildi

17 Şubat 2022 Perşembe, 09:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan elektrik tarifelerinde vatandaş esnaf ve sivil toplum kuruluşları lehine değişiklik yapacılacağını belirtirken en önemli sorunu enflasyon olarak tanımladı.

Küresel piyasalar da, Fed'in faizleri beklendiği kadar hızlı yükseltmeyeceği yönünde işaretlere karşın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı ile dalgalı bir seyir izliyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü bugün saat 14.00'de sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 44

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

ENFLASYON TAHMİNİ YUKARI ÇEKİLDİ

TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri ocak ayında durdurdu. Yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü yüzde 23.2'ye güncelleyen TCMB, politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 24 civarında şekilenirken şu an bu beklenti piyasa tahminlerinden çok uzak.

DOLAR, YATAY SEYİR İZLİYOR

Dolar/TL 13.5 etrafında oldukça dar bir bantta yılbaşından beri yatay bir seyir izliyor. Bu yatay seyir, dolar/TL'nin aralıkta tek haftada 18.4'ten 10.25'e sert geriledikten sonra başladı ve yaklaşık iki aydır sürüyor.

Bankacılar aralıkta 20 milyar dolar, ocak ayında 3 milyar dolar olduğu tahmin edilen TCMB rezerv kayıplarının şubat ayının ilk iki haftasında görülmediğini ya da çok düşük tutarda olduğu için farkedilmeyecek kadar az olduğunu hesaplıyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Şubat'ta "Kura müdahale edilmesi gerekirse ediyoruz ama artık müdahaleye ihtiyaç yok" dedi.

TCMB ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9- yüzde 14 bandında yer alıyor.

''EN ÖNEMLİ SORUMUZ YÜKSEK ENFLASYONDUR''

"Halihazırdaki en önemli sorumuz yüksek enflasyondur" diyen Erdoğan, enflasyonun her geçen ay inişinin görüleceğini söyledi.

Batı merkez bankalarının enflasyonları 6-7 kat arttığı hâlde faizleri kayda değer oranlarda yükseltmediğini belirten Erdoğan, "kendi ekonomi teorilerine, yıllarca bize yaptıkları dayatmalara aykırı bir politika izliyorlar" dedi.

Türkiye ekonomisinin yatırıma, istihdama, üretime, ihracata, cari fazla yoluyla büyümeye yönelerek ayrıştığını belirten Erdoğan, bu politikaların "içeride ve dışarıda" kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Erdoğan ayrıca, temel gıdada KDV indiriminin pazartesi başlaması ardından dün gübre ve hayvan yemi fiyatlarında da indirime gidileceğini açıklandı.

HAZİNE 3 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI



Öte yandan Hazine ise dün beş yıl vadeli sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı. Getirinin yüzde 7.25 belirlendiği ihraca 11 milyar dolara yakın talep geldi.