Aile hekimleri şiddeti 'siyah' ile kınamaya devam ediyor
Temmuz ayının son günlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde hasta ve hasta yakını şiddeti sonucu kalbi duran ve hala yoğun bakımda tedavisi süren aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın uğradığı şiddet için meslektaşları “Siyah Protesto” başlattı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aile hekimlerinin yurt genelinde şiddeti protesto için başladığı siyah eylem bir ayını doldurdu. Muğla’da meslektaşlarının şiddete uğramasından bu yana her Pazartesi muayenelerini siyah giyinerek yapan aile hekimleri, mesleklerinin en büyük çilesi olan şiddetin son bulmasını istiyor. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir aile hekimlerinin maruz kaldığı şiddet ile ilgili şunları söyledi. “Özellikle de son beş yıldır toplumumuzda şiddet eğiliminin ciddi oranda arttığını haberlerden ve çevremizde yaşanan olaylardan gözlemliyoruz. Ne yazık ki bu durumdan en çok nasibini alan da sağlık çalışanları oluyor. Son yıllarda aile hekimlerinin şiddete uğrama sayısındaki artış endişe verici. Bu nedenle bazı meslektaşlarımız aile hekimliğini bırakırken yeni mezun tıp öğrencileri de aile hekimliğine sıcak bakmıyor. Sağlık çalışanına şiddet için acilen yasal düzenleme ve ağır cezai yaptırımlar bekliyoruz. Yeni Sağlık Bakanımızın bu konuya eğileceğine dair ümitlerimiz büyük. Kendisine büyük görev düşüyor ve bizleri mağdur etmeyeceğine inanmak istiyoruz.”
Toplum sağlığını korumak için büyük bir fedakârlık gösterdiklerini ve karşılığının şiddet olmaması gerektiğini söyleyen Dr. Türkü Yağmur Nehir, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitimler, kamuoyu spotları, ailelerin eğitilmesi ile sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. “Hekime yönelik şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığı çok yetersiz. Artık bu kadar şiddet yeter! Halkımızı kim eğitecek, gerekli cezaların verilmesini kim sağlayacak. Bu konularda harekete geçilmeli ve aile hekimleri iç rahatlığı ile işlerini yapabilmelidir.”
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