Aile hekimlerinin iş bırakacağı açıklanmıştı... Eylem büyüdü: Tüm basamaktaki hekimler 8 Ocak'ta iş bırakıyor!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 21:00

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında belirli sürelerle "eziyet ve zulüm yönetmeliği"ne karşı iş bırakan aile sağlığı çalışanları 6-10 Ocak tarihlerinde yine iş bırakacak. İlk gün illerin sağlık müdürlükleri önünde açıklama yapılacak. 8 Ocak'ta ise ikinci ve üçüncü basamak da dahil olmak üzere tüm basamaklarda iş bırakılacak. Sağlık emek meslek örgütleri Ankara'da bir otelde konuya ilişkin görüşlerini aktarmak amacıyla basın emekçileri ile bir araya geldi.

REÇETEYE MÜDAHALE

Toplantıya katılan aile hekimleri reçetelerine müdahale edildiğini, reçete parasının yurttaş ya da hekim tarafından ödeneceğini ifade etti.

GÜVENCE YOK

Sözleşme ve iş güvencelerinin olmadığını belirten hekimler Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin eylemlerin sürmesi halinde sözleşmelerin feshedileceğini açıkladığını duyurdu. Hekimler kendilerinin ihtiyacın, bakanlığın ise talebin hizmet olarak karşılanmasını istediğini söyledi.

ÜCRET VE AŞI YOK

Yurttaşın uygun yerlere sevkini savunduklarını ifade eden hekimler, "Biz sekreterya değiliz. Vatandaşın talep ettiği uygunsuz bir işlemi yapmadığınız zaman ücret kaybı yaşanıyor. Puanlama sistemi getiriliyor, memnuniyet anketinde düşük puan alınırsa sözleşme yenilenmiyor" tepkisini dile getirdi. Hekimler ayrıca tetanoz, hepatit gibi aşıların da bulunmadığını açıkladı.

'HEKİMLERLE VATANDAŞ KARŞI KARŞIYA'

Toplantıya katılım sağlayan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap hekimlerin istek ve şikayetlerini dile getirmesinin sonrasında bir açıklama yaptı.

Birinci basamak sağlık sistemi, kurucu hekimlik ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları düzelmeden sağlık sisteminin düzeltilemeyeceğini açıklayan Azap, "Sağlık Bakanlığı, halkın sağlığına faydası olmayacak, hekimlerle vatandaşı karşıya karşıya getiren düzenlemeler getirmiş durumda" diye konuştu.

'HALK NİTELİKLİ HİZMET ALMALI'

Yönetmeliğin, itirazlarına karşın yayımlandığını anımsatan Azap, "Bir sorunu en iyi tespit edecek kişiler o ortamda çalışan kişiler değil midir? Eylem yapmaktan başka çaremiz olmadı. Bir yandan hukuki mücadele de yürütüyoruz. Bu kadar çok örgütün bir araya gelmesi sık karşılanan bir durum değil. Bakanlık sesimize kulak vermeli. Amacımız halkın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi" dedi.

'İNSANCA YAŞAM ÜCRETİ ÖDENSİN'

Azap son olarak şunları dile getirdi: "Sağlıkta performans ticarileşmeyi getiriyor. Tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek ücretin ödenmesi gerekiyor. Aile sağlığı merkezlerinin (ASM) giderleri de devlet tarafından karşılanmalı."

'HEKİMLER YOK SAYILIYOR'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Türkü Yağmur Nehir ise, her gün yeni bir yönetmelik çıktığını ancak hepsi için eylem yapılmadığını belirterek, "Bu kadar sendika bir araya geldiysek demek ki ortada bir sorun var demektir. Bir bakanlık bizi 'vatan haini' gibi gösterebiliyorsa burada bir sıkıntı var. Biz 28 bin aile hekimiyiz, ASM çalışanları ile 80 bin kişiyiz. Bakan "22 bin aile hekimi" diyor. 6 bin eylem yapan hekimi yok sayıyor" dedi.

'SİSTEM TIKANACAK'

Tüm sistemin performansa dayalı bir hale evrileceğini söyleyen Nehir, "Sistem tıkanma noktasına gelecek. Biz bunlara dur demek için eylem yapıyoruz" ifadelerini kullandı.