Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi sürüyor: 'Derdimizi anlatmamız bile ceza sebebi oldu'

18 Şubat 2022 Cuma, 14:48

Aile hekimleri ve ASM çalışanlarının, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin özlük haklarında kayıplara neden olduğu ve iş güvencesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle ülke genelinde dün başlattığı iki günlük iş bırakma eylemi bugün de devam ediyor.

Ankara'da iş bırakan aile hekimleri, bugün Ankara Aile Hekimliği Derneği'nde (ANKAHED) bir basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı. Açıklamada, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nden kaynaklanan sorunlar vurgulandı ve 'sağlıkta şiddet yasasının' çıkartılması gerektiği belirtildi.

Açıklamaya, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birlik Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Ankara Tabip Odası, Hekim-Sen ve Tabip-Sen temsilcileri katıldı.

"ASM'LER FATURALARINI ÖDEYEMEMEKTE"

Sendika ve dernekler adına ortak açıklamayı ANKAHED Genel Başkanı Ekrem Başara yaptı. Başara, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet ve yaşadığımız hak kayıpları nedeniyle meslektaşlarımız istifa ediyor, yurt dışına gidiyor, başka mesleklere yöneliyor. Görevine devam edenlerimiz de mesleklerini olması gerektiği gibi yerine getiremiyor. Hiçbirimiz geleceğe güvenle bakamıyoruz. Şiddete uğruyoruz, yeter diyoruz ve adalet istiyoruz.

Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen meslektaşlarımız, her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ çıkartılmalı, cezalar artırılmalıdır. İdari ve adli merciler, sağlıkta şiddet halinde yasaları etkili bir şekilde uygulamalıdır. Şiddet teşvik edilmemeli, atılacak adımlar şiddet için caydırıcı olmalıdır.

Sağlıkta dönüşüm ile verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri çağdaşlaştırılmak yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok ASM, fahiş artan elektrik, doğal gaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş personeller işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir.

Yaşadığımız bunca kaygı, son çıkan ceza yönetmeliği ile artmıştır. İş güvencemiz, keyfi kararlar alabilen il komisyonlarına bırakılmıştır. Entegre hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın hastalık gibi mazeretler ile nöbete gidememesi bile sözleşme fesih nedeni sayılmıştır. Nefsi müdafaa hakkımız elimizden alınmıştır. Dahası, bunları söylememiz, derdimizi anlatmamız bile artık ceza sebebi olmuştur."

"MAKUL ÖDEME, HAK ETTİĞİMİZ BİR EMEKLİLİK YAŞAMI İSTİYORUZ"

Başara, aile hekimleri ve ASM çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

"Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.

30 Haziran 2021 tarihli Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

Aile hekimleri ve ASM çalışanları olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz.

ASM gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz."