Tabip Odası’ndan aile hekimlerinin hak arama eylemlerine tam destek
Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) 17-18 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hak arama eylemlerini desteklediklerini ifade etti.
Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, aile hekimlerinin 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde hak arama eylemlerini desteklerdiğini dile getirdi.
Furtun bağlayan hak arama eylemi ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Ekonomik ve özlük haklarımızda iyileştirme, emeğimizin karşılığını aldığımız daha iyi bir sağlık ortamı oluşturulana kadar mücadelemiz artarak sürecektir. İş güvencesizliğine, sağlık alanında yaşanan şiddete, emeğimizin sömürülmesine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi, hekimlerin meslek örgütü olan TTB ve Tabip odaları liderliğinde sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte yürütmenin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 17-18 Şubat 2022 tarihlerini de kapsayan hekimlerin hak arama eylemlerini desteklediğimizi belirtmek isteriz. Samsun Tabip Odası her zaman aile hekimlerinin yanındadır ve aile hekimliğine dair dernek altında örgütlü mücadelesini değerli bulmaktadır.” dedi.
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