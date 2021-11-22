Aile hekimleri, aşı olmaları için yurttaşları ikna etmeye çalışıyor
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, aşılama sürecinde aile hekimlerinin sorumluluğu tek başlarına üstlenmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, aile hekimlerinin koronavirüse karşı aşılama sürecinde sorumluluğu tek başlarına üstlenmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek “Bir flakonda (şişe) 6 doz var. Bakanlığın kesin talimatı: ‘3 hasta bulunca aşıyı yapın’ 3 doz altı olunca sağlık personeline sıkıntı yaratılıyor, arkadaşlarımız ifade vermek, savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakanlık yükü sağlık personeline bırakıyor” dedi.
Koronavirüse karşı aile hekimliklerinde aşı olmak isteyen yurttaşlar, 1 şişede 6 doz aşı olduğu için 6 kişinin tamamlanmasını beklemek durumunda kalıyor. Aile hekimleri de aşılamanın devam edebilmesi için hastalarını aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Hekimlerin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının bu süreç içerisinde yalnız başlarına kaldığına dikkat çeken Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur, “Bir flakonda (şişe) 6 doz var. Bakanlığın kesin talimatı ‘3 hasta bulunca aşıyı yapın.’ 3 doz altı olunca sağlık personeline sıkıntı yaratılıyor, arkadaşlarımız ifade vermek ya da savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakanlık aşıya yönlendirmekten ziyade yükü sağlık personeline bırakıyor” dedi.
Bu durumun uygulamada çıkardığı zorlukları anlatan Uğur, “Mesela o gün sadece aşı için bir hasta geliyor. Sağlık personeli aşıyı yapabilmek için 3 kişiyi tamamlamaya çalışıyor. Hasta uygunsa bir sonraki günden randevu bakıyor. Kendi hastalarından eksik dozlu aşısı olanları arayıp ‘Gelin eksik aşınızı yaptırın’ diyor. Bütün bu çabayı aile sağlığı merkezi çalışanları gösteriyor ve yük onların üstüne düşüyor. Bakanlık insanlar aşı yapmaya yönlendirilmek yerine sorumluluk sağlık çalışanına bindiriliyor” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Marmaray seferleri normale döndü
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı