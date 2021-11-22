Aile hekimleri, aşı olmaları için yurttaşları ikna etmeye çalışıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, aile hekimlerinin koronavirüse karşı aşılama sürecinde sorumluluğu tek başlarına üstlenmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek “Bir flakonda (şişe) 6 doz var. Bakanlığın kesin talimatı: ‘3 hasta bulunca aşıyı yapın’ 3 doz altı olunca sağlık personeline sıkıntı yaratılıyor, arkadaşlarımız ifade vermek, savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakanlık yükü sağlık personeline bırakıyor” dedi.

Koronavirüse karşı aile hekimliklerinde aşı olmak isteyen yurttaşlar, 1 şişede 6 doz aşı olduğu için 6 kişinin tamamlanmasını beklemek durumunda kalıyor. Aile hekimleri de aşılamanın devam edebilmesi için hastalarını aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Hekimlerin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının bu süreç içerisinde yalnız başlarına kaldığına dikkat çeken Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur, “Bir flakonda (şişe) 6 doz var. Bakanlığın kesin talimatı ‘3 hasta bulunca aşıyı yapın.’ 3 doz altı olunca sağlık personeline sıkıntı yaratılıyor, arkadaşlarımız ifade vermek ya da savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakanlık aşıya yönlendirmekten ziyade yükü sağlık personeline bırakıyor” dedi.

Bu durumun uygulamada çıkardığı zorlukları anlatan Uğur, “Mesela o gün sadece aşı için bir hasta geliyor. Sağlık personeli aşıyı yapabilmek için 3 kişiyi tamamlamaya çalışıyor. Hasta uygunsa bir sonraki günden randevu bakıyor. Kendi hastalarından eksik dozlu aşısı olanları arayıp ‘Gelin eksik aşınızı yaptırın’ diyor. Bütün bu çabayı aile sağlığı merkezi çalışanları gösteriyor ve yük onların üstüne düşüyor. Bakanlık insanlar aşı yapmaya yönlendirilmek yerine sorumluluk sağlık çalışanına bindiriliyor” ifadelerini kullandı.