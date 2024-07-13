Aile işletmesi saldırıya uğrayan Türkan Elçi'den açıklama: 'Daha vahim durumlarla karşılaşmamak için...'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 13.07.2024 - 09:45

Diyarbakır'da dün gece yarısı CHP Milletvekili Türkan Elçi'ye ait ait Karga Kafe ile bitişiğindeki Hewş Kafe'ye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, polisin saldırıya ilişkin incelemesi sürüyor.

Türkan Elçi saldırıya ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'SEKÜLER YAŞAM TARZINA KARŞI ARTAN SALDIRILAR'

"Diyarbakır’da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi" diyen Elçi şunları kaydetti:

"Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti.

Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisi ilgili makamlarca tarafıma iletildi.

Daha vahim durumlarla karşılaşmamak için yetkililerin olayı ciddiyetle takip etmelerini temenni ediyor, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağımız bir ülke hayalimizin yıkılmayacağını dile getiriyorum."