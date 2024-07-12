Türkan Elçi'ye ait mekan da aralarında: Diyarbakır'da kafelere saldırı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:49

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:49

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 2 kafeye silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar, 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye ait Karga Kafe ile yanındaki 'Hevş' isimli kafeyi hedef aldı. Her iki kafe de ses bombası ve silahlarla saldırıya uğradı.

Yerel Güneydoğu Ekpsres'in haberine göre, Hevş kafenin sahibi Bahoz Damlayıcı, saldırıdan önce tehdit aldıklarını ve bu tehdidi polise bildirdiğini söyledi.

Konuya dair açıklama yapan illüzyoncu Hassan Asoiaf, "Diyarbakır'da bir marka çıkarmak için 'Sihirbazın Mekanı' kafe açtık fakat siz büyücüsünüz dediler, geldiler ve gittiler tehdit ettiler. Ben Müslümanım dedim el çabukluğu ile illüzyon gösterisi yapıyorum, anlamadılar ve bir grup emeklerle açtığımız kafemizi taradılar" dedi. Hasan Asoiaf, bu olaydan sonra 1 milyon TL’lik yatırımını geride bırakarak kenti terk etmek zorunda kaldı.

'BÜYÜCÜSÜNÜZ' DEYİP TARADILAR, KENTİ TERK ETTİ

Habere göre kentte kafelere yönelik ilk saldırı 19 Haziran gecesi yaşandı. İllüzyon sanatçısı Hassan Asoiaf’ın Suriçi'nde açtığı “Sihirbazın Mekanı” adlı kafe, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Konuya dair açıklama yapan illüzyoncu Hassan Asoiaf, "Diyarbakır'da bir marka çıkarmak için 'Sihirbazın Mekanı' kafe açtık fakat siz büyücüsünüz dediler, geldiler ve gittiler tehdit ettiler. Ben Müslümanım dedim el çabukluğu ile illüzyon gösterisi yapıyorum, anlamadılar ve bir grup emeklerle açtığımız kafemizi taradılar" dedi. Hasan Asoiaf, bu olaydan sonra 1 milyon TL’lik yatırımını geride bırakarak kenti terk etmek zorunda kaldı.

SELEFİ GRUPLAR MI?

Sekiz yıl önce Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla beraat eden öğretmen Ayşe Çelik de olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Çelik, olaya ilişkin "Diyarbakır Sur'da Cafe Hewş "Bu sokaktan kadın ve çocuk geçmeyecek" diye aylardır selefi gruplar tarafından tehdit ediliyordu bu gece bombalı ve silahlı saldırıya uğradı. Bir an önce ciddi önlemler alınmalı aksi halde benzeri saldırlar devam edecek ve daha ciddi sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı.