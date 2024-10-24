Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaza geçirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kaza geçirdi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.


Etiketler: #Mahinur Özdemir Göktaş #araç #kaza #TUSAŞ

İlgili Haberler

Dalında 10 TL, kurutulunca 250 TL'ye satılıyor! Köylünün en çok para kazandığı meyve...

Dalında 10 TL, kurutulunca 250 TL'ye satılıyor! Köylünün en çok para kazandığı meyve...
Can pazarının yaşandığı ölümlü kazada aracı devrilmesin diye yurttaşlar tuttu

Can pazarının yaşandığı ölümlü kazada aracı devrilmesin diye yurttaşlar tuttu
Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler