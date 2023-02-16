Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi olmayan çocuk sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan bin 464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 23:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi olmayan çocuk sayısını açıkladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuk bulunmaktadır. 79 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 626 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1197, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."


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