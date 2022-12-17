Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında başlayan hukuki sürecin yakından takip edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti" haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık'ta şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde, 2 erkek kardeşin savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- 8 ve 12 yaşındaki erkek kardeşler hakkında acil koruma kararı alınmıştır. Halen kuruluş bakımında bulunan ihmal ve istismar mağduru çocukların, yetersiz beslenme ve uygun olmayan koşullarda yaşamaları nedeniyle oluşan gelişimsel problemlerine yönelik sağlık kontrolleri devam etmektedir. İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.
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