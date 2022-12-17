Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili açıklama

17 Aralık 2022 Cumartesi, 23:43

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti" haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık'ta şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde, 2 erkek kardeşin savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: