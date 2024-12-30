Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Narin Güran davası' kararı: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edilecek

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:20

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini ifade etti.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 2. duruşma karara bağlandı.

Karara göre anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin'in cesedini taşıyan ve saklayan Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin Aile Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ EDİLECEK

Narin'in davasını başından beri takip ettiklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerekçeli kararı beklediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "Gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz" dedi.