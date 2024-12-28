Narin Güran cinayeti davasında 3. gün: Karar bekleniyor! Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar hakim karşısında...

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:51

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verildikten sonra Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına bugün 3. gününde saat 10.00'da devam edilecek.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

BUGÜN KARAR BEKLENİYOR

Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

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DURUŞMANIN 1. VE 2. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın 2. duruşmasının ilk gününde son tanıklar Salim Güran'ın işçisi Ramazan A., çoban Ahmet Akgün ve tutuksuz amca Erhan Güran tanık olarak ifade vermişti. Tanıkların çelişkili ifadeler vermesi üzerine Mahkeme Başkanı "Bizden bir şey saklıyorsunuz" diye tepki göstermişti. Savcı mütalaasını tekrarlamıştı.

Tanık ifadelerinin ardından ise dün, sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın son savunmaları alınmıştı.

Savunması alınmayan tek isim sanık anne Yüksek Güran kalmıştı. Duruşma, bugün Yüksel Güran'ın savunması ile devam edecek.

Duruşma sonunda bir karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.