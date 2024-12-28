Ahmet Davutoğlu'ndan 'Nevzat Bahtiyar' tepkisi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 23:23

Güncelleme: 28.12.2024 - 23:23

Narin Güran davasında karar açıklandı. Mahkeme, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu kararın ardından Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Mahkeme heyetinde her ne kadar Nevzat Bahtiyar’ın suça iştirak etmediği kanaati oluşmuş görünse de, bu şahsın bizzat taşıdığı ve yok etmeye çalıştığı bir çocuk cesedi konusunda 19 gün süresince ilgililere hiç bir bilgi vermemiş olmasının büyük bir suç niteliği taşıması dolayısıyla verilen ceza kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık doğurmuştur. 19 gün süresince ilgili birimlere bilgi vermemesindeki kastının tam olarak tespiti ile varılacak sonuca göre cezanın tayin ve takdirinin sağlanması kamuoyu vicdanındaki bu rahatsızlığın giderilmesi açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Hukuk tarihimizin en utanç verici davalarından biri neticelendi.

Suçluların hak ettikleri cezaları bulması adaletin tecelli etmesi açısından önemlidir. Ancak, masum bir yavrumuzun vahşice katledilmesi herhangi bir adli vaka olarak görülemez. Bir daha bu tür bir vahşetin yaşanmaması için gereken dersler çıkarılmalıdır.

Birincisi, son dönemde Yenidoğan çetesinden Narin kızımıza, Sıla bebeğimizden İzmir’de yanan çocuklarımıza kadar uzanan çocuk cinayetleri ve çocukların korunması konusunda ortaya çıkan zaaflarla ilgili TBMM ve Devlet Denetleme Kurulu tarafından kapsamlı bir araştırma ve soruşturma yapılmalıdır.

İkincisi, küçük bir alanda bir çocuğun cesedine 19 gün ulaşılamamış olmasının ve soruşturma süresinin uzunluğunun ciddiyetle araştırılması ve bir ihmal varsa gereğinin yapılması benzer vakalarda kamuoyu vicdanında derin yaralar açan gecikmelerin yaşanmaması açısından son derece önemlidir.

Üçüncüsü, mahkeme heyetinde her ne kadar Nevzat Bahtiyar’ın suça iştirak etmediği kanaati oluşmuş görünse de, bu şahsın bizzat taşıdığı ve yok etmeye çalıştığı bir çocuk cesedi konusunda 19 gün süresince ilgililere hiç bir bilgi vermemiş olmasının büyük bir suç niteliği taşıması dolayısıyla verilen ceza kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık doğurmuştur. 19 gün süresince ilgili birimlere bilgi vermemesindeki kastının tam olarak tespiti ile varılacak sonuca göre cezanın tayin ve takdirinin sağlanması kamuoyu vicdanındaki bu rahatsızlığın giderilmesi açısından önemlidir.

Narin kızımızı ve kaybettiğimiz bütün çocukları koruyamamış olmak dolayısıyla toplum olarak hepimiz büyük sorumluluk taşımaktayız.

Bu sorumluluğun gereği olarak biz çocuklarımızın korunabilmesi için gereken her tür çabayı göstermeye kararlıyız."