'Aile Yılı' toplantısına DİSK ve KEST davet edilmedi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 19:22

Güncelleme: 23.01.2025 - 19:22

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek “aile yılı” kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin toplantı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da yer aldığı toplantıya DİSK ve KESK’e herhangi bir davet gönderilmedi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Göktaş, “İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonları ile Bakanlığımızda bir araya gelerek, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama amacıyla yürütülen çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Aile yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerde, sendikalarla yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sendikalarla diyalog içinde, aile yapımızı güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

NAZLIAKA: AYRIMCILIK YAPIYORSUNUZ

Söz konusu olaya ilişkin tepkisini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bir yandan ‘Aile Yılı' diyorsunuz; diğer yandan aileler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz" dedi.

Nazlıaka'nın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenlediğiniz AİLE YILI toplantısına DİSK’i ve KESK’i davet etmemişsiniz. DİSK ve KESK üyesi aileler bu ülkenin aileleri değil mi? Bir yandan ‘Aile Yılı' diyorsunuz; diğer yandan aileler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Daha yılın başında toplumun bir kısmını dışlayarak işe başladınız. Bu ülkenin vatandaşı olan her aileye karşı sorumluluğunuz var! Hatırlatırım!"