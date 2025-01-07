CHP'den Erdoğan'a 'Aile Yılı' tepkisi: 'Aile yılı' demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmek demek.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2025 senesini 'Aile Yılı' ilan etmeyi kararlaştırdık" açıklamasına “Partili Cumhurbaşkanı adını 'aileerkillik' koydukları bu sözde aile merkezli yeni politik hamleyle, kadının birey olma hakkını katledip, 'aile' kavramı içine hapsediyor" dedi.

CHP'den Erdoğan'a 'Aile Yılı' tepkisi: 'Aile yılı' demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmek demek.
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:31

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini ‘Aile Yılı’ ilan etmeyi kararlaştırdık" açıklamasına tepki gösterdi.

Biçer Karaca, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Aile kurumunu güçlendirme adı altında 2025'i aile yılı ilan etmek, tıpkı 2024'ü emekli yılı ilan edip emeklileri haklarından yoksun bırakmak gibi aileleri yoksulluğa ve sefalete, kendi başının çaresine bakmaya, kadınları da aile içinde ücretsiz bakım ve ev işlerine mahkum etmenin göstergesi demek. Partili Cumhurbaşkanı adını 'aileerkillik' koydukları bu sözde aile merkezli yeni politik hamleyle, kadının birey olma hakkını katledip, 'aile' kavramı içine hapsediyor. Aileye devletin sorumluluklarını yıkarak iktidarının meşruiyetini ücretsiz kadın emeği üzerinden sağlamak için aileyi aracı ediyor."

"DAHA FAZLA MÜCADELE, DAYANIŞMA, DİRENİŞ"

Karaca sözlerine şöyle devam etti: 

"Daha çok çocuk söylemleriyle sefalete mahkum ettikleri yaş almış nüfusun ihtiyaçlarının ekonomik maliyetini, demografik indirgemecilikle gözünü yoksulluğa açan çocuklara yoksulluk mirası olarak devretmek demek. Aile yılı demek, artan kadına ve çocuklara yönelik şiddet, eşitsizlik, ihmal ve istismarların üstünü örtmek için aile dokunulmazlığını güçlendirmek, çocuk ve kadınların haklarını törpülemek demek. Aile yılı demek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmek, kadınları aile içine hapsetmek demek. Yeni Türkiye'nin 'aileerkilliği' tek adam rejiminin kadınların özgürlüklerine, haklarının gasbı için atacağı adımlara, 'aile yılı' projesi içinde yaratacağı eşitsizlikler ve kadınların kazanımlarını yok edecek atılımlar karşısında daha fazla mücadele, daha çok dayanışma ve direniş."


Etiketler: #Gülizar Biçer Karaca #Recep Tayyip Erdoğan #Aile Yılı

İlgili Haberler

Tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği mesajları

Tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği mesajları
TEDÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, kurumlar için eğitim programı düzenliyor

TEDÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, kurumlar için eğitim programı düzenliyor
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi yapıldı: Eşitlik kavramını öğretmemiz gerek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler