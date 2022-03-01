'Ailene büyü yapılmış' diyerek para isteyen adamı yakalattı
Kahramanmaraş’ta bir kişi, kırmızı ışıkta duran aracına binip "ailene büyü yapılmış" diyerek para isteyen şahsı, para çekme bahanesiyle polise yakalattı.
Alınan bilgilere göre, olay, Dulkadiroğlu çevre yolunda meydana geldi. Arkadaşı ile telefonla konuşan Hüseyin Optur’un arabasına tanımadığı birisi bindi.
İsminin H.K. olduğu öğrenilen şahıs Optur’a, “Sana büyü yapılmış, çözeceğim ama bana para vermen gerek” diyerek ilk önce 15 TL para aldı. Daha sonra Optur’a "Sana büyük bir büyü yapılmış, onun için bana kurban parası vermen gerek" deyince, Optur, şahsın dolandırıcı olduğunu düşündü. Para çekmek bahanesi ile bankanın önünde duran Optur, banka önünde bulunan polis memurlarına şahsı şikayet etti.
" 'BİR KURBAN PARASI VERMEN GEREK' DEDİ"
Kendisini dolandırmak istediğini söylediği kişiyi yakalatan Hüseyin Optur, “Arabanın içine binip bana dua okudu. Bir miktar para istedi. Ben de hayır olsun verdim parayı. ‘Zamanında ailenize büyü yapan var, evinize göz var ben bunu bozacağım. Bir kurban parası vermen gerek’ tarzı konuştu. Ben de açıkçası hem korktum, hem kim olduğunu bilmiyorum. Sesli sesli dua okuyordu. Korktum bir anda. Polis ağabeyleri görünce yanlarında durdum. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Okuduğu duanın üzerine zorla elimi koymak istedi. Sonra, ‘İnşallah de, kardeş miyiz? Söz ver? Varsa verecek misin bu parayı’ dedi. Abi üzerimde o kadar para yok diyorum. ‘Varsa ver, melekler söylüyor sende para’ diye vermelisin dedi. Ben de tamam o zaman ATM’den çekeyim sana vereyim dedim. Polisleri görünce onların yanına geldim” diye konuştu.
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