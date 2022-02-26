Sahte polis kimliği ve basın kartı ile '410 bin liralık' dolandırıcılığa tutuklama
Denizli'de, kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve sahte polis kimlikleri yaptırıp, kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadiyle 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Ş. (42), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ş., mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Kale ilçesinde kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve polis kimlikleri yaptırarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet müdürlerini tanıdığı yalanını söyleyen dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
11 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 24 Şubat'ta, Kale'de Hayrettin Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
SAHTE KİMLİK VE BASIN KARTI
Ş.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda ise sahte polis kimliği, 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' yazılı 12 sahte tanıtım kartı, 'Uluslararası İnternet Yayıncıları Basın' yazılı sahte görev kartı, sahte yetki belgesi, 'basın' yazılı sahte araç kartları, 10 imitasyon bilezik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kelepçe ele geçirildi.
H. Ş.'nin, 11 kişiyi kamu kurumlarında işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği ve SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 410 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemece tutuklandı.
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