Ailenin otelde kilitli kaldığı ortaya çıkmıştı... Kapıyı kilitleyen resepsiyonist: 'Oteli kilitleyip kebapçıya gittim, döndüğümde ambulansı gördüm'

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada ilk olarak, ailenin bazı gıdaları tükettiği yerleri işleten midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tutuklanmıştı.

Dün de DSS İlaçlama şirketi yetkilisi ve çalışanı Zeki Kişi, Serkan Kişi, Doğan Caferoğlu ve Pakistanlı resepsiyonist Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa tutuklandı.

"KAPIYI KİLİTLEME AMACIM OTELE HIRSIZIN GİRMESİNİ ENGELLEMEKTİR"

Savcılığın sevk yazısında ailesini ağırlaştığı anlarda yeniden hastaneye gitmek isteyen baba Servet Böcek'in otelde kilitli kaldığı ortaya çıkarken, Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa'nın çarpıcı ifadesi ortaya çıktı. Chıshtıa'nın ifadesinde "Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01:00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01:30 sıralarında yemek yemek için otelin kapsamı kilitleyerek otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir" diye ifade verdiği öğrenildi.

Savcılıkta emniyet ifadesini tekrar eden Chıshtıa'nın, olayla ilgili şunları anlattığı öğrenildi:

"Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışırım. Bu iş yerinin müdürü izin aldığı zaman beni çağırmaları üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10.11.2025 günü saat 08:30'da otelin resepsiyonunda çalışmaya başladım. Aynı gün saat 11:00 sıralarımda Böcek ailesi ile otel lobisinde karşılaştık. Kendileriyle kısa bir sohbetimiz oldu. Ben saat 15.00'da mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım. Ben otelde ilaçlama yapıldığı esnada ben çalışmıyordum. O esnada Eyüp Oğlak isimli kişi çalışıyordu.

"SERVET BÖCEK VE ÇİĞDEM BÖCEK YANIMA GELEREK ÇOCUKLARININ KUSTUĞUNU ODANIN TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİNİ BANA SÖYLEDİ"

12.11.2025 günü yine saat 08:30 sıralarında otele çalışmak için geldim. 101 numaralı odanın kapılan ilaçlama nedeni ile bantlıydı.

Saat 10:00-11:00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek çocuklarının kustuğunu odanın temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler. Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim.

"OTELDE KUSMUK KOKUSU VARDI"

Aynı gün akşam saat 20:30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan Rustem beni aradı acil olduğunu söyleyerek benim onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01:00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01:30 sıralarında yemek yemek için otelin kapsamı kilitleyerek otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarlarım masanın üzerine olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı almış olduğum yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum."