Depremzedeler, Adıyaman Valisi'ni protesto etti: Neye gülüyorsun sen?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:22

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:18

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da yakınlarını kaybeden yurttaşlar, yardım gelmediği için valiye tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, depremzedelerin gelmeyen yardımlar için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a sert tepki gösterdikleri görüldü.

Depremzedelerin 'Adıyaman sahipsiz' şeklinde slogan atarak protesto ettiği Vali Çuhadar ise gördüğü tepki karşısında önce sessiz kaldı.

Çuhadar daha sonra ise gülmeye başladı. Kalabalık içerisinde bulunan bir kadın yurttaşın "Neye gülüyorsun sen ya neye gülüyorsun!" diye bağırdığı duyuldu.