Hatay'daki depremin yıkıcı etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:09

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 14:09

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı.

Depremin yıkıcı etkisini gösteriği yerlerden biri de Hatay oldu.

Hatay’ın Samandağ ilçesine kurtarma ekiplerinin olaydan yaklaşık 1 gün sonra bölgeye ulaştığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler Samdandağ’da depremin etkisini gözler önüne serdi.

