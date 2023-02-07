Hatay'daki depremin yıkıcı etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da onlarca bina yıkıldı. Cumhuriyet'in ulaştığı görüntülerde depremin yıkıcı etkisi gözler önüne serildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremin ardından dün öğlen saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha yaşandı.
Depremin yıkıcı etkisini gösteriği yerlerden biri de Hatay oldu.
Hatay’ın Samandağ ilçesine kurtarma ekiplerinin olaydan yaklaşık 1 gün sonra bölgeye ulaştığı öğrenildi.
Cumhuriyet’in ulaştığı görüntüler Samdandağ’da depremin etkisini gözler önüne serdi.
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