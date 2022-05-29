Ailesi haber alamamıştı: Balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:20

Bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayan ailesi, Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi.

CAM KIRILDI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

UYUYACAĞINI SÖYLEMİŞ

Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.