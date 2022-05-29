Ailesi haber alamamıştı: Balyozla camı kırılan kamyonda ölü bulundu
Erzurum'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu. Yakınları, Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.
Bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayan ailesi, Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van-Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi.
CAM KIRILDI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
UYUYACAĞINI SÖYLEMİŞ
Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti.
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