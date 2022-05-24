Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de asfalt yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 12:12
Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
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Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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