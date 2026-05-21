Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu: Ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

Silifke ilçesinde yaşayan Velican Temel'den (20) önceki gün haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmasında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanda Temel'in cansız bedeni bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, Temel'in olay günü birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen arkadaşları A.T.B. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Velican Temel'in fenalaşmasının ardından paniğe kapıldıklarını, bu nedenle onu ormana bıraktıklarını söylediği belirtildi.

Temel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.