Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu: Ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

21.05.2026 10:18:00
Mersin'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki Velican Temel'in ormanda cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde yaşayan Velican Temel'den (20) önceki gün haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmasında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanda Temel'in cansız bedeni bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, Temel'in olay günü birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen arkadaşları A.T.B. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Velican Temel'in fenalaşmasının ardından paniğe kapıldıklarını, bu nedenle onu ormana bıraktıklarını söylediği belirtildi.

Temel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

