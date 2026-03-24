Ailesi ve arkadaşlarından Can Atalay'a doğum günü mesajı: 'Senin sesin adaletin sesi'

Gezi Direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ailesi ve arkadaşları tarafından doğum günü dolayısıyla bir mektup paylaşıldı.

“Can, biz geldik” sözleriyle başlayan mektupta, Atalay’a dışarıda kavuşulana kadar her doğum gününde yanında olunacağı vurgulandı. Mektupta, Atalay’ın tutukluluğuna ilişkin “Bu tutsaklığa alışmayı reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ailesi ve arkadaşları, Atalay’ın kamuoyundaki rolüne dikkat çekerek “Senin sesin adaletin sesi, yoldaşlığın sesi, Hatay halkının sesi” değerlendirmesinde bulundu.

Dört duvarın bu sesi susturamayacağı belirtilen metinde, Atalay’ın unutulmayacağı ve yaşananların hafızada tutulacağı ifade edilerek şunlar söylendi: "İşlenen nice suçu unutturmamak senin derdin. Hiçbirini biz de unutmuyoruz. Elbet kavuşacağız, senden dinleyeceklerimiz ve sana anlatacaklarımız birikiyor. Sabrımız ve öfkemiz, özlemle elele büyüyor. Hukuksuzluğun yargılandığı gün seni duruşmada önü iliklenmeyen avukat cübbenle hayal etmek bize iyi geliyor. İyi ki doğdun Can'ımız, Can yongaların burada, seni kucaklamak için daima hazır bekliyor."