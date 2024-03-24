Ailesi ve arkadaşlarından Can Atalay'a doğum günü kutlaması: 'Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımızsın'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:58

Güncelleme: 24.03.2024 - 11:03

Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, altı hak savunucusuyla birlikte 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı. 24 Mart’ta doğan Atalay’ın yakınları, geçen yıl da yine Maçka’da bir araya gelmiş ve Silivri’ye sevgilerini göndermişti.

Atalay’ın aralarında avukat, gazeteci, hak savunucusu arkadaşlarının da bulunduğu yakınları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslendi.

Silivri’ye şu mesajı gönderildi:

“Biz doğum gününde yine buradayız, her gün kavganın peşinde, mücadelenin içinde, mektupların ucunda, özlemin ortasında olacağız. Hiçbir şey bitmedi, yarım bile kalmadı, sen gelene kadar bizim vekaletimiz sende, seninki bizde olacak. Sözümüz hep ortak.

Sen neredeysen aklımız, kalbimiz orada olacak.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can’ımızsın!”