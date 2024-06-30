Ailesini katletmişti: ‘RTE’ plakalı şahsın Süleyman Soylu’yla fotoğrafı ortaya çıktı
Fethiye’de kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi daha silahla öldüren şüpheli Özcan Aybey, olay sonrası firar etti. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmasının ardından Aybey yakalanarak gözaltına alındı. Aybey’in aracının plakasının ‘RTE’ olduğu ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Özcan Aybey, Kayaköy Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey’in babası Şükrü Aysu’nun evinde, çıkan tartışma sonucunda kayınpederi Şükrü Aysu’yu ve kayınvalidesi Adile Aysu’yu silahla vurarak katletti.
Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı.
HalkTV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Aybey AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eski İstanbul Valisi Vasip Şahin ile çekilen fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
Katliam yapan Aybey aynı zamanda devlet övünç madalyası sahibi, aracının plakası da 34 RTE 60.
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