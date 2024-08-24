Ailesinin haber alamadığı genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt’ta ailesinin haber alamadığı genç bir kadının evinde cansız bedeni bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:57
Ailesinin haber alamadığı genç kadının cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul Esenyurt’ta ailesinin haber alamadığı genç kadının evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz’ün yerde cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Ablası sabah erken saatlerden itibaren aradığı Büşra Kocagöz’e uzun süre ulaşmadı. Endişelenen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz’ün yerde yatan cansız bedenine ulaştı. Genç kadının dün şehir dışına çıktığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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