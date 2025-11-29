Airbus'tan tarihi geri çağırma! THY, AJet ve Pegasus'tan kritik 'A320' açıklaması: Uçaklar acilen onarıma alınıyor!

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 ailesine ait 6 bin uçağın acil onarıma alınması talimatını yayımladı.

Dünya filosunun yarısından fazlasını etkileyen karar; ABD’de yılın en yoğun seyahat dönemine denk gelirken, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da da ciddi aksaklıkları tetikleyebilir.

Türkiye’de THY ve AJet de filolarındaki toplam 15 uçağı geçici olarak servisten çekti.

DÜNYA FİLOSUNUN YARISI ETKİLENDİ

Para Analiz'in aktardığına göre; Airbus’ın 55 yıllık tarihinde görülen en büyük geri çağırmalardan biri, küreselde 6 bin A320 tipi uçağın yazılım sorunu nedeniyle acil onarıma alınmasını kapsıyor.

A320 ailesi, 2024’te Boeing 737’yi geçerek dünyanın en çok teslim edilen yolcu uçağı olmuştu.

Airbus bülteninin yayımlandığı anda 3 bin A320, dünya semalarında uçuş halindeydi.

SORUN YAZILIMDA: "ELAC" SİSTEMİ GERİ YÜKLENECEK

Airbus’ın havayollarına gönderdiği bültene göre sorun, uçuş kontrolünde pilot komutlarını kuyruk yüzeylerine ileten ELAC (Elevator and Aileron Computer) yazılımındaki veri bozulması riskiyle ilgili.

Şirket, yazılımın güneş patlamaları sonucu bozulmuş olabileceğini belirtiyor.

Tamir işlemi:

Eski yazılım sürümünün geri yüklenmesiyle yapılıyor

Yaklaşık 2 saat sürüyor

Onarım yapılmadan uçaklar ticari uçuşa dönemiyor

Ancak bazı uçaklarda donanım değişimi de gerekebileceği için süreç uzayabilir.

TETİKLEYİCİ OLAY: JETBLUE UÇAĞININ ANİ İRTİFA KAYBI

Süreci başlatan olayın, 30 Ekim’de Cancun–Newark uçuşu yapan JetBlue A320 uçağı olduğu belirtiliyor.

Uçuş sırasında:

Uçak kontrol sisteminde arıza tespit edildi

Uçak komutsuz şekilde ani irtifa kaybetti

Birkaç yolcu yaralandı

Uçak Tampa’ya acil iniş yaptı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) soruşturma başlattı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ise zorunlu acil direktif yayımladı.

HAVAYOLLARI DÜNYA GENELİNDE SEFER İPTALLERİNE HAZIRLANIYOR

A320 ailesinin en büyük müşterileri olan American Airlines, Lufthansa, IndiGo, easyJet, Air France, Volaris, Avianca ve Air New Zealand onarım sürecinin kaçınılmaz gecikmelere yol açacağını açıkladı.

American Airlines:

480 A320’nin 340’ı onarıma alınacak.

Avianca:

Filosunun %70’ten fazlası etkilendi.

8 Aralık’a kadar bilet satışını durdurdu.

Air France:

35 uçuş iptal edildi (günlük operasyonun %5’i).

THY, AJET VE PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Airbus’ın A320 uçakları için yayınladığı güvenlik uyarısı sonrası, THY’de 8, AJet’te 7 ve Pegasus’ta belirli A320 uçakları geçici olarak yere indirilirken, tüm havayolu şirketleri EASA ve Airbus ile koordineli şekilde kontrolleri tamamlayıp güvenli uçuşları sürdürüyor.

Konuya ilişkin şirket yöneticilerinden açıklamalar üst üste geldi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün X hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir."

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yaptığı açıklamada "Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz." denildi.