Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

Türk rap müziğinin genç isimlerinden Tuğçe Ayşe Güler'den gelen acı haber, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. "Aishe" sahne adıyla tanınan genç sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberi, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Güler'in hesabından açıklama yapan kardeşi, "Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanarak acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Kendine özgü tarzı ve rap müziğe kattığı farklı yorumuyla dikkat çeken Aishe, özellikle genç dinleyiciler arasında tanınan isimlerden biri olarak biliniyordu. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı taziye mesajları paylaşırken, sanatçının hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının ölüm nedeni ise henüz netlik kazanmadı