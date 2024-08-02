Ajet'e ait yolcu uçağının iniş takımları açılmadı!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:29

Edinilen bilgiye göre, Ajet'in Trabzon-Bursa seferini yapan VF-4517 sefer sayılı Boeing 737-8F2 tipi uçağı Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş için alçaldığı sıra iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu pisti pas geçerek bir süre havada tur attı.

Ajet uçağı daha sonra acil iniş için İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi ve iniş takımlarının kontrolü hava trafik kontrolörlerinden talepte bulundu.

Bu arada acil durum üzerine pistte itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Kontroller sırasında pisti pas geçen Ajet uçağı, iniş takımlarının açıldığı bilgisi aldıktan sonra saat 13.07'de inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi. Yolcuların kara yoluyla Bursa'ya gönderileceği öğrenilirken, uçak bakım için hangara çekildi.

"UÇAKTA TEKNİK ARIZA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yolculardan Necdet Kurt, "Bugün Trabzon Havaalanı'ndan 11.00 uçağına bindik. İki buçuk saat havada kaldık, insanlar ne oldu? Nereye gidiyoruz? Nereye iniyoruz? Açıklama yapan yok. Benim kız çocuğum baba biz galiba bugün inemeyeceğiz başka bir şey var bu uçakta diyor. İnsanlara bunca stresi neden yaşatıyorsunuz burada bir tane Ajet yetkilisi yok. Yanılmıyorsam bu uçakta 210 kişi var. Uçakta yakıt sorunu olduğunu ve teknik bir arıza olduğunu söylediler" dedi.

"NORMAL BİR ŞEY OLMADIĞINI ANLADIM"

İniş takımlarının açılmaması nedeniyle uçağın pisti pas geçmesinden sonra çok korktuklarını ifade eden Mustafa Yavuz ise şunları söyledi:

"Bursa Yenişehir Havalimanı'na ulaşmak için 10.55'te hareket ettik. Yenişehir'e yaklaştığımız anda iniş takımlarının açılıp açılmadığını pek anlayamadık o sesi duyamadık. Pilotlar, birden bire motora gaz verdiler ve o anda korktum çünkü normal bir şey olmadığını anladım. Denemelerin ardından buraya yöneldik. Sorunsuz ve sarsıntısız bir şekilde buraya indik. Hepimize çok geçmiş olsun. Bundan sonra ivedilikle Bursa'ya gitmek istiyoruz. Burada biraz bekletiliyoruz. Yiyecek içecek dahi bir şey vermediler. Elimiz ayağımız titriyor çünkü korktuk."