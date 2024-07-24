Nepal'de uçak kalkış sırasında pistte kaza yaptı!
Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.
The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.
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