AK Trol tarafından hedef alınmıştı: Şentop'tan açıklama

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:00

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Haskoloğlu’nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir söyleşi sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.

"İLK DEFA BOZUYORUM PRENSİBİMİ"

AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan AK Trol 'Cumhur Franfurt' isimli kullanıcı, Meclis Başkanı Şentop’u Twitter’da etiketleyerek, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” dedi.

Konuya ilişkin Şentop açıklamada bulundu. "Konuyu kapatmayacağım" diyen Şentop, "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu" dedi.