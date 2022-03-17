Meclis'te gergin anlar: "Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatını dinledi"

17 Mart 2022 Perşembe, 20:40

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, geçen yıl milletvekilliği düşürüldüğünde TBMM’den zorla çıkarıldığını söyleyip, “Meclis Başkanı Mustafa Şentop o gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatını dinledi” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “İspat edemeyen kim varsa alçaktır ve şerefsizdir” yanıtını verince TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gündem dışı söz alarak, bir yıl önce milletvekilliğinin düşürüldüğünü anımsattı.

"DEVLET BAHÇELİ EMRETMİŞTİ"

Gergerlioğlu, "Bugün 17 Mart 2022, tam bir yıl önce bugün, 17 Mart’ta, bu Meclis’te vekilliğim düşürülmüştü ve hukuksuzca bu Meclis’ten çıkarılmıştım, birinci yıl dönümü… Meclis Başkanı Mustafa Şentop o gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatını dinledi. Cumartesi akşamı MHP Lideri Devlet Bahçeli bir tweet atarak ‘Gergerlioğlu dışarı çıkarılsın’ dedi, pazar sabahı ben sabah namazını kılamadan Meclis’ten yaka paça; terlik, pijama çıkarıldım. Neden? Devlet Bahçeli emretmişti" dedi.

BÜLBÜL: İSPAT ETMEYEN KİM VARSA ŞEREFSİZDİR

Söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise "Talimat denilen işlemin hukuken ne olduğunu herkes çok yakından bilmektedir. Talimatın da ispatı bu noktada belli birtakım delillerle olur. MHP ve Sayın Genel Başkanımızın adını ağzına alıp bu noktada müfterilik yapıp, Meclis kürsüsünde bunu dile getirmek son derece yanlıştı. Bunu ispat edemeyen kim varsa alçaktır ve şerefsizdir" diye konuştu.

GERGERLİOĞLU: SİZ DE ALÇAK VE MÜFTERİSİNİZ

Daha sonra TBMM’de şu diyaloglar yaşandı:

Gergerlioğlu: "Derhâl Meclis’ten çıkarılsın’ dediği tweetler burada, herkes de Twitter'da bunu görebilir. Bununla da kalmadı. Meclis’e girdiğim günde yine niye Meclis’e kabul edildiğimle ilgili itiraz eden ve Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dair tweetler attı. Yani kalkıp ‘müfteri’ diyorsunuz, utanın. Siz eğer ki atılmadığını ispatlıyorsanız siz de alçak ve müfterisiniz.

TAYTAK: DOĞRU KONUŞ FETÖ’CÜ

Mehmet Taytak (MHP Afyonkarahisar): Doğru konuş lan. FETÖ'cü adam, sen utan.

Levent Bülbül: Tweet üzerinden hiçbir talimat verilmeyeceği gibi, Twitter üzerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün siyasi partiler siyasi değerlendirmelerini, görüşlerini paylaşır. Sayın Genel Başkanımız da dünden bugüne gayet meşru gayet net birtakım nedenlerle bu değerlendirmeleri yapmıştır… Bu bir iftiradır, bunun tweetlerle değil, talimat olduğunu ispat edemeyen alçaktır, şerefsizdir.

Meral Danış Beştaş (HDP): İlk günden itibaren ‘TBMM'yi terk etmeyerek millî iradeye kafa tutmuştur’ dedi, ertesi gün gözaltına alındı, bu talimat mı değil mi?

"TWİT TALİMATSA 6-8 EKİM’DE KENDİ TABANINIZA TALİMATTIR"

Levent Bülbül: Tweeti eğer bir talimat olarak değerlendiriyorsak o zaman yakın siyasi tarihimize bir bakmamız lazım. Bu noktada Sayın Beştaş'ın ve bundan sonra HDP Grubu’nun tweetlerin bir talimat olarak ifade edildiği hususunda bunun ‘Hayır tweetten talimat mı olur’ diye bir değerlendirmesini duyarsanız bunlara ne olur itibar etmeyin. Neyi kastediyorum ben? 6-8 Ekim hadiseleri yani Kobani hadiseleri olduğu zaman Türkiye'de Selahattin Demirtaş ve HDP atmış oldukları tweetlerle halkı direnmeye ve alan tutmaya, sahada bir isyan faaliyetine tweetlerle onların tabiriyle davet etmişlerdi ama bizim tabirimizle kendi tabanlarına talimat vermişlerdi. Şimdi, yargılama konusu olan bu meselede, bugün yargı önüne çıkıp ‘Bunlar sadece tweettir, bir tepkidir’ diye ifade edip bu işten hukuken sorumsuz olduklarını ifade ediyorlar. Ama bugün ifade ettikleri şey, gerçekten tweet bir talimatsa o zaman Selahattin Demirtaş'ın da hükmü HDP tarafından şimdi, demin verilmiştir. Selahattin Demirtaş da bizim ifade ettiğimiz gibi suçludur, teröre bulaşmıştır ve halkı bu noktada birbirine kırdırmış bir kişidir.

BEŞTAŞ, MÜMTAZER TÜRKÖNE VE ALAATTİN ÇAKICI’YI ÖRNEK VERDİ

Meral Danış Beştaş: AİHM Büyük Dairesi ‘Kobani demokratik protesto etkinliklerine katılım yönündeki tweet suç kabul edilemez çünkü orada IŞİD çetesinin vahşetine karşı sivil halkın korunmasına dair bir demokratik tepki çağrısı vardır. Mümtazer Türköne MHP Grubu’na ne hatırlatıyor acaba ve Türkiye'ye sormak isterim. Devlet Bahçeli tweet attı ‘Mümtazer Türköne artık tutuklu kalmamalıdır’ dedi, nasıl olduysa serbest bırakıldı. Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti, bir süre sonra serbest bırakıldı hem cezaevinde görüntü verdi hem odasında görüntü verdi. Cumhur İttifakı'nın ortağı, iktidarda. İktidardaki bir partinin yargı üzerindeki etkisini tartışmaya gerek yok yani bugün yargı, iktidarın iktidarını devam ettirmesi için tamamen bir araç hâline gelmiştir.

"ALAATTİN ÇAKICI TÜKETİLMİŞ MESELELER"

Levent Bülbül: Alaattin Çakıcı meseleleri falan, bunlar tüketilmiş tartışmalar Türkiye'de. On yedi yıl cezaevinde yatmış birisi eğer bizim ‘çık’ dememizle çıkacak olsa herhâlde on yedi yıl içerisinde bir dönem de gelirdi, biz de ‘ya, çıksa iyi olur’ derdik ve olurdu; hukuk neyi gerektiriyorsa o olmuş. Kaldı ki Genel Başkanımızın ziyareti sonrasının çok sonrasında cezaevinden çıkmıştır ama cezasını yatıp da çıkmıştır.

"HDP KAPATILMA DAVASI MHP KONGRESİ'NİN OLDUĞU GÜN AÇILMADI MI?"

Meral Danış Beştaş: Neredeyse her grup toplantısında ‘HDP kapatılsın, AYM kapatılsın’ demedi mi? HDP hakkında kapatma davası 18 Mart’ta, MHP'nin büyük kongresinin olduğu gün açılmadı mı? Yargıtay Başsavcısı, basının soruları üzerine ‘vallahi elimizden geleni yaptık’ demedi mi? HDP dışında, saldırı ve itham dışında bir şey söylemedi mi? Neyi ispatlayalım biz.”