Akademisyen Babacan Taşdemir’in ölümünde skandal iddia
Geçen ay hayatını kaybeden Akademisyen Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin iddialar gündem oldu. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Taşdemir’in hastanede 2,5 saat bekletildiğini öne sürdü.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölüm haberini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 23 Şubat tarihinde duyurmuştu.
Özkan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:
Üzücü bir haberle sarsıldık. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi akademiye değerli katkılarda bulunan bir isimdi. Ailesine, sevenlerine ve akademik camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.
Üzücü bir haberle sarsıldık. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi akademiye değerli katkılarda bulunan bir isimdi. Ailesine, sevenlerine ve akademik camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/BEd3ETcxen— Prof.Dr. Özlenen Özkan (@ozlenenozkn) February 23, 2024
5 HASTANE DEĞİŞTİRDİ İDDİASI
Son olarak bugün Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri'nin yaptığı açıklama sosyal medyada dikkat çekti. Açıklamada hastanede 2,5 saat boyunca bekletildiği ve Taşdemir'in 5 hastane değiştirdiği iddia edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
En Çok Okunan Haberler
-
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı mı?