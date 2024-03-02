Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Begüm'ün vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 2 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- Seçimden sonra IMF mi geliyor?
- SGK'den patronları üzecek karar!
- Kendi evladına 'çürük raporu' alıp gariban üzerinden...
- 4 ilin emniyet müdürü değişti!
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı
- Milyarlık vurgun!
- Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı