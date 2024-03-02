Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:29
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu?
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Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Begüm'ün vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 2 Mart akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2 Mart'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek.


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