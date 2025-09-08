Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Gülsunar, X hesabı üzerinden "Gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Peki, Akademisyen Emrah Gülsunar kimdir? Emrah Gülsunar neden gözaltına alındı?

EMRAH GÜLSUNAR KİMDİR?

Emrah Gülsunar ,1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde 2011 yılında tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisans programına başladı; 2014 yılında programı bitirdi. 2012 yılından beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, tarih, sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinleri üzerine çalışmalar yürüttüğü doktorasını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde sürdürmektedir. Çeşitli derleme kitaplarda makaleleri; dergi ve internet sitelerinde güncel konular üzerine yazıları yayımlanmıştır.

EMRAH GÜLSUNAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Gülsunar, X hesabı üzerinden "Gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Gülsunar'ın gözaltı alınma sebebi henüz bilinmiyor.