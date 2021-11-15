Akarca kurtuldu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:59

Seferihisar'ın mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Akarca mevkiinde yapılması planlanan, bölge sakinleri ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınan balıkçı barınağı projesinde süreç halkın zaferiyle noktalandı. Geçtiğimiz aylarda projenin önünü açan imar planlarının yürütmesi durdurulurken, projenin iptali için açılan davada İzmir 6. İdare Mahkemesi yurttaşların lehine karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar düzenlemesiyle yapımına başlanacak balıkçı barınağının bilimsel ve teknik bir gerekçesinin olmadığı, turizm ve yazlık konut amaçlı planlanan alanlar ile sahil kullanımı arasındaki ilişkiyi keseceği ve plan bütünlüğünü bozacağına dair bilirkişi raporunu onayan mahkemenin verdiği bu kararla birlikte proje de tümden iptal edilmiş oldu.

Ulaştırma Bakanlığı’na ait balıkçı barınağı yatırımına CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de rant ve çevresel etkileri gibi gerekçelerle karşı çıktığını açıklamış ve halkın mücadelesine destek vermişti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çevrenin ve fok yaşam alanları listesinde olan bölgedeki canlı hayatının yok olacağını belirterek eylemler yapmıştı.