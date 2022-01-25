Akaryakıt istasyonları için korkutan öngörü: 'Duruma el atılması gerekiyor'

25 Ocak 2022 Salı, 20:48

Akaryakıt ürünlerine yağmur gibi yağan zamların ardından Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız" dedi.

Musa Ertaş, bugün Nevşehir’de yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını anlatan Ertaş, şunları kaydetti:

PÜİS olarak sorunların çözümü yönünde devlet nezdinde hızlı bir trafiğimiz oldu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarımızın düşmesinden dolayı ciddi bir zararımız söz konusu. Gelen zamlarla beraber bizim kâr paylarımızın da artırılması için bir dizi bu süreç var, devlet erkanı düzeyinde. Bunun bazılarından netice aldık ama ileriye dönük çalışmaları devlet, hepsini de üst üste bindirmeye de çalışmıyor anladığım kadarıyla. Süreç içerisinde bu sorunlarımızın çözüleceği hususunda cevaplar alıyoruz ama biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim' diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor.

"AKARYAKIT BAYİLERİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR"

Döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini belirten Ertaş, "Daha önceden hükümetimiz, özel tüketim vergisi ile dövizdeki artışla yaşanan zamları karşıladı, vatandaşa yansıtmadı. Bunun akabinde döviz kurunun yukarıya çıkmasıyla beraber tekrar hızlı bir iniş ile akaryakıt fiyatlarında da bir iniş söz konusu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte dövizin düşmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerinin düşmesini biz istiyoruz" dedi.

"DURUMA EL ATILMASI GEREKİYOR"

Ertaş, akaryakıta zam gelmesinin kendilerini de zor durumda bıraktığını belirterek şunları söyledi: