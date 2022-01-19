Son dakika | Akaryakıta bir zam daha!
Son dakika | Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapıldı.
Yılbaşından bu yana gerçekleşen zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt, dur durak bilmeyen zamlardan nasibini yine aldı.
Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi.
Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 19, 2022
20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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